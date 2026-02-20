PCP exige explicações urgentes do Governo sobre a utilização da Base das Lajes por parte dos EUA

O PCP exigiu esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que o Governo faça um esclarecimento "pronto e urgente" sobre o maior movimento da Força Aérea dos Estados Unidos na Base das Lajes, na ilha da Terceira, nos Açores.Num comunicado enviado às redações, os comunistas mostram-se contra a possibilidade de a base açoriana ser utilizada “na escalada de agressão contra o Irão”.“O PCP condena a eventual utilização da Base das Lajes pelos EUA para a escalada de agressão ao Irão e alerta contra o envolvimento de Portugal nesta agressão face à política do Governo PSD/CDS de alinhamento e submissão ao imperialismo”, diz o comunicado, que garante ainda que a base “tem funcionado como um autêntico porta-aviões a meio do Atlântico para as ações belicistas dos EUA — nomeadamente na Guerra do Golfo (1990), na invasão do Afeganistão (2001) ou na invasão do Iraque (2003)”.O PCP volta a mostrar a sua oposição “à existência de bases militares estrangeiras em Portugal e à utilização de território português para ações de ingerência e agressão contra outros povos”, considerando “da maior gravidade" que o Governo "se alinhe com as forças do militarismo e da guerra”.Também esta sexta-feira, o PS tinha pedido esclarecimentos ao Governo sobre esta situação. “Aquilo que o PS quer saber, é se o Governo português tem conhecimento desse movimento, se foi notificado pelas autoridades americanas desse mesmo movimento, e se tenciona, como foi sempre da praxe, dar conhecimento quer aos maiores partidos políticos, a nível nacional, naturalmente, quer à própria população sobre a razão e a causa deste mesmo movimento”, sustentou Francisco César, em declarações à agência Lusa.O Presidente da República garantiu esta sexta-feira, em Espanha, onde esteve em visita oficial, que o Governo está a acompanhar "com proximidade e com conhecimento de causa" a utilização da Base das Lajes pelos EUA e considerou que "não vale a pena fazer especulações"."O senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel] informou-me já há uma semana da possibilidade de vir a existir uma utilização da Base das Lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América", revelou.Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "agora não vale a pena fazer especulações sobre uma matéria" que o ministro Paulo Rangel "já explicou que é uma matéria que acompanha com proximidade e com conhecimento de causa"."Não há aqui surpresas, o Estado português acompanha aquilo que se passa na execução de um acordo que existe há muitos anos com os Estados Unidos da América", afirmou, depois de questionado sobre um maior movimento de aeronaves militares dos norte-americanos na Base das Lajes, na ilha Terceira, num contexto em que crescem as tensões entre os EUA e o Irão.