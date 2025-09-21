Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paulo Núncio colhido por bezerro em Vila Franca de Xira. "Uma tarde bem passada"
O objetivo do evento era afirmar "a importância de preservar a memória, a tradição e a cultura vilafranquense".
O candidato do CDS-PP à Câmara de Vila Franca de Xira, Paulo Núncio, foi colhido por um bezerro numa garraiada que aconteceu no sábado, 20 de setembro, nesta localidade. Foi o próprio quem deu conta desse incidente numa publicação nas redes sociais, em que mostra um vídeo da tentativa de pegar o animal.

Segundo Paulo Núncio, a pega estava prevista no programa. Apesar da queda - teve de ser ajudado por vários homens para se levantar e fugir do animal - o candidato garante que "foi um tarde muito bem passada na garraiada do CDS em Vila Franca de Xira".

O objetivo deste evento era afirmar "a importância de preservar a memória, a tradição e a cultura vilafranquense".

Numa outra publicação, Paulo Núncio - que tem como lema "Pegar os problemas com coragem" - divulga um vídeo que mostra um pouco do que se passou nessa festa.

Paulo Núncio
Touradas
Vila Franca de Xira
CDS

