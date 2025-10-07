Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro anunciou em Évora um aumento de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos.
Luís Montenegro anunciou em Évora um aumento de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Passos Coelho defende fim de linhas vermelhas ao Chega. Montenegro diz que tema de alianças “é ruído”

Oposição acusa primeiro-ministro de “falta de isenção”, depois de este confirmar, durante a campanha, aumento de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
André Ventura
Política
José Luis Carneiro
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt