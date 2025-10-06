Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro foi recebido por Luís Montenegro.
José Luís Carneiro foi recebido por Luís Montenegro.FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

Orçamento mais "técnico" deverá facilitar viabilização pelo PS

Governo diz que Orçamento do Estado não deve servir para definir políticas públicas. José Luís Carneiro admite que o facto de a lei laboral e a Saúde ficarem de fora deverá facilitar viabilização.
Filipe AlvesFrederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Orçamento do Estado
PS
José Luís Carneiro
edição impressa
OE2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt