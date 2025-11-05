Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministro da Defesa, Nuno Melo, durante audição na Comissão de Defesa Nacional
OE2026. Melo anuncia aquisição para Força Aérea de quatro helicópteros para emergência médica

Em audição parlamentar, o ministro da Defesa anunciou que, “com recurso ao PRR", estão a ser adquiridos "quatro helicópteros Black Hawk", que serão "entregues até ao final de agosto de 2026".
O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira, 5 de novembro, que o Governo vai adquirir até ao final de agosto do próximo ano quatro helicópteros para a Força Aérea que serão colocados à disposição para auxiliar a emergência médica.

 “Com recurso ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), estamos a adquirir quatro helicópteros Black Hawk entregues até ao final de agosto de 2026 e que serão utilizados no apoio a emergência médica em Portugal”, anunciou Nuno Melo, na audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

O ministro da Defesa salientou que, desta forma, “o Estado será dotado de mais um meio acessório que será disponibilizado aos portugueses para emergência médica”, depois de este ano o Governo ter recorrido à Força Aérea para garantir o transporte de emergência, uma solução transitória face à impossibilidade de a empresa (Gulf Med) a quem foi adjudicado o serviço arrancar com a operação em 01 de julho, conforme previa o contrato assinado com o INEM.

Na sua intervenção inicial, o governante e presidente do CDS-PP salientou que a verba para as Forças Nacionais Destacadas aumentou para 148 milhões de euros (mais 58,4% do que o estimado para este ano e quase o dobro do orçamentado para 2025) e antecipou que no próximo ano os militares portugueses estarão envolvidos em "43 missões e 62 empenhamentos".

