OE2026: Livre vai votar contra proposta na generalidade

O Livre vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na generalidade, decidiu a Assembleia do partido, documento que já tem aprovação garantida com a abstenção do PS.De acordo com fonte oficial do partido, esta decisão foi tomada na noite de segunda-feira, por unanimidade, pela Assembleia do Livre – órgão máximo entre congressos - e confirma a posição já esperada da bancada do partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.Na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa para apresentação de propostas de alteração ao documento, que depois da generalidade seguirá para a fase de especialidade, a líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, foi interrogada sobre se a sua bancada (composta atualmente por seis deputados) já tinha alguma inclinação de voto..Margem do OE “é muito curta”, “não sobe impostos”, nem há extra nas pensões baixas, mas salário mínimo aumenta. A deputada remeteu a decisão final para a Assembleia do partido, mas respondeu que “não é segredo para ninguém que a visão do Livre e a visão deste Governo para o país são totalmente opostas”.Também Rui Tavares salientou que existe, “neste momento, uma maioria de direita que governa no país e essa maioria de direita precisa de uma oposição”.“O Livre será essa oposição”, sublinhou, insistindo na importância do processo de especialidade e do papel do parlamento nesse período.O parlamento debate e vota esta terça-feira (28 de outubro), na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, apresentada pelo Governo PSD/CDS-PP.