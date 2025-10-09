OE2026. IL fala em documento "ganancioso para o Estado" e não vai "no sentido correto"

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, criticou esta quinta-feira, 9 de outubro, a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). Para a liberal, o documento "não é ambicioso" para os portugueses, sendo "um orçamento ganancioso para o Estado".Falando em Ponte de Lima após visitar uma empresa no concelho minhoto, Mariana Leitão constatou que "o custo de vida continua a aumentar" e que, por exemplo, "as pessoas cada vez têm mais dificuldade em fazer face às suas despesas no fim do mês" ou que "os jovens não conseguem sair de casa dos pais porque não conseguem comprar uma casa". "Este Orçamento não dá resposta a isso".A também deputada da IL indicou ainda "três áreas essenciais" nas quais considera que o OE2026 é insuficiente. "Desde logo, a habitação, em que inclusivamente já foram apresentados vários pacotes de medidas que não são refletidos aqui. Quando é que vão constar?", questionou. Além disso, "continua a haver inúmeros problemas na saúde, na educação, ao nível da mobilidade e a despesa aumenta sem que os portugueses sintam que estão a ser valorizados os serviços públicos". E também em matéria de "impostos sobre o trabalho" o OE2026 continua a "ter uma carga fiscal elevada". "Mesmo as reduções muito pequeninas que vão sendo feitas nunca incluem a classe média, que é o grande motor deste país"."Era importante que o Orçamento tivesse dado resposta a estas realidades", considerou a presidente da IL.Questionada sobre que propostas o partido vai apresentar, Mariana Leitão prometeu "várias", sobretudo "no âmbito da fiscalidade". Segundo a liberal, o partido vai "continuar a apresentar as propostas que tem para apresentar" e que "o país precisa, que os portugueses precisam". "Este orçamento põe o Estado em primeiro lugar em vez de pôr os portugueses", criticou Mariana Leitão, prometendo que as medidas serão sempre em prol das pessoas.Tendo isto em consideração, a dirigente não se compromete com um sentido de voto: "Mais importante do que isso é mostrar claramente que este orçamento não vai no sentido correto do que o país precisa. Um orçamento da IL colocaria as pessoas em primeiro lugar e esse deve ser o foco na especialidade, para conseguirmos, através das propostas que vamos apresentar (esperando que sejam aprovadas) que se ponham os portugueses em primeiro lugar, finalmente.".OE2026: Ventura deixa "aviso" sobre impostos e é "estruturalmente contra" manuntenção dos apoios sociais.OE2026. Livre usa Orçamento para dizer que imigrantes compensam contas da Administração Central