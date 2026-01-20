Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mário Centeno, antigo governador do Banco de Portugal.
Mário Centeno, antigo governador do Banco de Portugal.FOTO: PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
Política

Mário Centeno: “Portugal não tem representantes nas instituições europeias reguladoras na área financeira” e isso “deve ser colmatado”

Em exclusivo ao DN, Mário Centeno alerta para a ausência de Portugal nas instituições europeias reguladoras na área financeira, defendendo que esta lacuna deve ser levada “muito a sério” e corrigida no futuro próximo. As declarações surgem após a retirada da candidatura à vice-presidência do BCE, decidida durante a reunião do Eurogrupo de 19 de janeiro, que acabou por escolher o croata Boris Vujcic para o cargo.
