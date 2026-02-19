Luís Montenegro chocou de frente com André Ventura, foi irónico com José Luís Carneiro e fez uma revelação a Paulo Núncio.
Política

Montenegro só admite “pequenos défices” nas tempestades

Primeiro-ministro respondeu à oposição com a “rapidez e eficácia” do Estado. Mas preferiu falar do “desafio coletivo” PTRR no debate em que disse a Ventura para "ser sério" e foi irónico com Carneiro.
Leonardo Ralha
Luís Montenegro
Mau Tempo
André Ventura
Assembleia da República
Paulo Núncio
José Luís Carneiro
Défice
PTRR

