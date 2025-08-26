Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O primeiro-ministro, Luís Montenegro (ao centro), falará no Parlamento sobre os incêndios no país.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro (ao centro), falará no Parlamento sobre os incêndios no país.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Montenegro dá explicações aos deputados com a CPI à espreita

Um dia após José Luís Carneiro acusar o Governo de “decapitar” a Proteção Civil, PM fala esta quarta-feira no Parlamento sobre a gestão dos incêndios. PSD e PS contra comissão de inquérito.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Governo
Política
Parlamento
Incêndios
fogos
Comissão de inquérito
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt