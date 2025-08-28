Lagos reivindica só ter recebido um de 48 milhões de euros destinados a habitação pública

Em moção aprovada em reunião de câmara, Lagos aponta a falta de financiamento estatal e garante só ter recebido apenas um de 48 milhões de euros previstos para construção de habitação pública. A moção recorda que o município elaborou, com o apoio do Programa 1.º Direito, a Estratégia Local de Habitação, que prevê a criação de 260 fogos e soluções de cohousing, com financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).A moção esclarece que o Estado "não transferiu nem garantiu à Câmara Municipal os montantes já executados e em dívida". Como tal, o município irá "recorrer a um empréstimo bancário de 25 milhões de euros", queixando-se de não ter "respostas" do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), do Ministério das Infraestruturas e da Habitação e do Ministério da Economia e Coesão Territorial.A intenção é financiar a construção de 18 fogos (12 em Lagos, na Cerca do Cemitério, e 6 em Barão de São João) já atribuídos por concurso; 38 fogos com empreitada de conceção e construção adjudicada (24 no Chinicato e 14 em Bensafrim, com concurso para atribuição a abrir brevemente); 71 fogos em concurso de conceção/construção (51 em Lagos – Santo Amaro e 20 em Bensafrim, com concurso para atribuição de fogos a abrir brevemente); e o processo para construção de 500 fogos (1.ª fase) para venda a custos controlados (Marina Park II – Caliças). "É urgente que o Governo cumpra a promessa feita, em Julho, pelo Senhor Ministro [das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz], de que as 133 mil casas previstas nas estratégias locais de habitação receberão financiamento", pôde ler-se, reivindicando que o "investimento municipal na habitação seja comparticipado a 100% pelo Estado, quer na nova construção, quer na reabilitação do parque público."Lagos é uma câmara de governação socialista, com Hugo Pereira a ter sido eleito em 2021 com maioria absoluta. Recentemente, Cristóvão Norte, candidato social-democrata a Faro, enfatizou a importância de investimentos no Algarve e, além da habitação, também a Fórmula 1 foi promessa de Luís Montenegro, dada a proximidade entre o primeiro-ministro e o deputado social-democrata. O regresso da categoria rainha do automobilismo a Portimão poderá representar um esforço financeiro de pelo menos 30 milhões de euros..Novo hotel de cinco estrelas vai ser construído na Meia Praia em Lagos.Montenegro de mãos dadas com Cristóvão Norte no Algarve: promessas antes das autárquicas em Faro