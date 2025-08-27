Líder do PS diz que redução do IRC é uma prioridade

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira, 27 de agosto, que a redução do IRC é uma prioridade, mas considerou que reduzi-lo para todos, sem critério, não favorece a politica económica de desenvolvimento do interior.“A redução [IRC] deve ser uma prioridade. O fim das portagens na A23 é outro exemplo muito importante para as empresas. Foi uma medida do PS e é um exemplo que pode servir de ilustração para o desenvolvimento do país”, disse José Luís Carneiro.O líder socialista falava aos jornalistas no final de uma visita a uma empresa de bioenergia e paletes situada na Sertã, distrito de Castelo Branco.(Em atualização).PS afasta-se do governo na lei laboral e na justa causa