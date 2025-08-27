Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Líder do PS diz que redução do IRC é uma prioridade
PAULO NOVAIS/LUSA
Política

Líder do PS diz que redução do IRC é uma prioridade

José Luís Carneiro salientou que reduzir o IRC para todos, sem critério, não favorece a politica económica de desenvolvimento do interior.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira, 27 de agosto, que a redução do IRC é uma prioridade, mas considerou que reduzi-lo para todos, sem critério, não favorece a politica económica de desenvolvimento do interior.

“A redução [IRC] deve ser uma prioridade. O fim das portagens na A23 é outro exemplo muito importante para as empresas. Foi uma medida do PS e é um exemplo que pode servir de ilustração para o desenvolvimento do país”, disse José Luís Carneiro.

O líder socialista falava aos jornalistas no final de uma visita a uma empresa de bioenergia e paletes situada na Sertã, distrito de Castelo Branco.

(Em atualização)

