IL anuncia voto contra um OE2026 “pouco ambicioso” e “ganancioso para o Estado”

A presidente da IL, Mariana Leitão, anunciou esta segunda-feira, 27 de outubro, que o seu partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026, na generalidade, acusando o Governo de apresentar um documento “pouco ambicioso” e “ganancioso para o Estado”.“O país não tem tempo para adiar as medidas que precisa, este Orçamento infelizmente não resolve o problema das pessoas, que era essencial que resolvesse, e é por isso que a IL vai votar contra este Orçamento na generalidade”, anunciou a líder da IL numa conferência de imprensa, na Assembleia da República, horas antes do início do debate em plenário da proposta orçamental apresentada pelo Governo.Mariana Leitão argumentou que o Orçamento do Estado para 2026 proposto pelo Governo é “pouco ambicioso para os portugueses o país” e é “muito ganancioso” para o Estado, e acusou o executivo de anunciar “dez ilusões”, como redução da carga fiscal, a reforma do Estado ou a resposta à crise da habitação..Governo pede à AR para gastar mais 12 mil milhões de euros além da despesa prevista no OE.Parlamento inicia debate da proposta que tem aprovação garantida na generalidadeA Assembleia da República começa esta segunda-feira a debater em plenário a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, que tem aprovação garantida na generalidade, com a abstenção do PS.O debate arranca às 15:00, com uma intervenção do primeiro-ministro, numa tarde em que a discussão do documento tem 249 minutos previstos, embora os partidos possam antecipar ou transferir parte do tempo para terça-feira.A primeira ronda de pedidos de esclarecimento, com resposta individual, inicia-se pelo maior partido da oposição (o Chega), a que se seguem as restantes forças políticas, por ordem decrescente, com um máximo de cinco minutos.A discussão continua na terça-feira, com plenários marcados para as 10:00 e 15:00.Para este dia está disponível uma nova grelha, de mais de quatro horas para debate e 109 minutos para a fase de encerramento, com intervenções de todos os partidos e do Governo, seguindo-se a votação.O voto favorável das bancadas que suportam o Governo, PSD e CDS-PP, e a anunciada abstenção do PS garantem a aprovação do documento nesta fase, faltando ainda saber como votará o segundo maior partido parlamentar, o Chega.No domingo, o PCP prometeu "firme combate" à proposta de Orçamento do Estado para 2026, acusando PSD, CDS-PP, Chega, IL e PS de se estarem "nas tintas para o país".No mesmo dia, o BE anunciou que votará voto contra a proposta e o PAN que se vai abster, "como sinal de abertura ao diálogo".Na quinta-feira, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) levantou dúvidas sobre a sustentabilidade e concretização do excedente de 0,1% previsto no OE2026, alertando que este é apoiado por medidas pontuais e receitas de caráter extraordinário.Em Bruxelas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que o Governo que lidera "não pode ser acusado de falta de credibilidade em matéria financeira" e salientou que, em várias ocasiões, enfrentou "pessimismo e descrença de entidades nacionais e internacionais", apelando a que se verifiquem os resultados depois alcançados."Todas as metas não só foram alcançadas como superadas (…) O crédito que temos ate à data é muito alto e espero que o Governo não o perca", disse.A proposta de OE2026 do Governo deixou de fora matérias mais polémicas, como a lei laboral ou a Segurança Social, discutidas à parte no parlamento, uma exigência do PS para viabilizar o Orçamento nesta fase.Depois de votado na generalidade, arranca na quarta-feira a apreciação na especialidade, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), com audições de todos os ministros e também de algumas instituições e organismos como o Tribunal de Contas, o Conselho Económico e Social e o CFP.As audições terminam em 07 de novembro, dia que marca também o final do prazo para os partidos apresentarem as suas propostas de alteração ao documento.Segue-se depois, de 20 a 26 de novembro, a discussão no plenário da parte da manhã e as votações na COFAP à tarde, com o encerramento e a votação final global marcados para dia 27.O Governo prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026 e pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.