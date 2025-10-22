Governo aprova luto nacional de dois dias pela morte de Balsemão

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
GONCALO BORGES DIAS
Política

O decreto já foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
DN/Lusa
O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira, 22 de outubro, o decreto de luto nacional de dois dias pela morte de Francisco Pinto Balsemão, a cumprir esta quarta e quinta-feira, disse à Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.

O decreto foi entretanto promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Também a Câmara Municipal de Lisboa decretou luto municipal para estes dois dias com a consequente colocação da Bandeira do Município a meia haste em todos os edifícios e equipamentos municipais. Emm comunicado, a autarquia liderada por Carlos Moedas manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de Francisco Pinto Balsemão, "figura maior da vida pública portuguesa".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não viaja esta quarta-feira, como previsto, para Bruxelas e a sua participação no Conselho Europeu de quinta-feira está ainda a ser avaliada.

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante do número um do PSD, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Marcelo lembra Pinto Balsemão como "visionário" e "pioneiro". Montenegro recorda a personagem inspiradora
Óbito
Luto nacional
Francisco Pinto Balsemão

