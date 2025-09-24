Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura, na primeira intervenção, frisou que a culpa do estado do setor da saúde em Portugal é porque “está a entrar imigrantes e, por isso, não há saúde para todos”.
“Governo é tão frouxo como o PS”. Chega ataca nova versão da Lei dos Estrangeiros

Pela manhã, António Leitão Amaro apresentou o texto da lei de imigração após o chumbo do TC. À tarde, no Parlamento, André Ventura acusou o Governo de ser “frouxo” contra os imigrantes, deixando em aberto se apoiará ou não o texto. Votação será na terça-feira às 10h00.
Governo
Imigração
Imigrantes
Chega
AIMA
Lei dos Estrangeiros
