Política

Funcionários parlamentares denunciam “descontrolo” de atitudes do Chega e pedem proteção

Sindicato alerta sobre ataques à “dignidade” e “saúde mental” dos trabalhadores e relata episódios de acusações de falta de neutralidade política dentro do Parlamento.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

Os funcionários parlamentares apresentaram uma queixa à secretária-geral da Assembleia da República contra o grupo parlamentar do Chega. De acordo com informação avançada pelo Expresso , o sindicato que os representa fala em atitudes que “afetam profundamente a dignidade, autoestima, saúde mental e integridade física dos trabalhadores”.

Na carta enviada a Anabela Cabral Ferreira e ao Conselho de Administração o sindicato pede medidas urgentes de proteção. Em causa estão acusações de que os funcionários teriam alterado Diários da Assembleia para ocultar apartes dirigidos ao Chega. O sindicato lembra o caso levantado por Pedro Frazão sobre "falta de fidedignidade da transcrição da sessão de 17 de setembro".

À época, o deputado alegou que a ata omitira “protestos e contraprotestos” de Hugo Soares, que descreveu como “intimidatórios e desabridos”, chegando a falar em “ameaças de agressão física”. Mas no despacho que rejeitou o recurso, José Pedro Aguiar-Branco escreveu que não havia “qualquer evidência de falta de autenticidade ou fidedignidade”.

Outro episódio citado ocorreu no dia 27 de outubro, quando André Ventura e a bancada do Chega acusaram os serviços de cortarem o tempo de intervenção do partido, algo que cabe ao presidente da Assembleia. Nessa ocasião, afirmaram que “os funcionários da Assembleia da República têm de respeitar a representatividade da Assembleia da República [...] e não estão aqui por eles, estão aqui pagos pelos impostos dos portugueses”.

A queixa aponta que estes comportamentos estão a causar “enorme desconforto” e “extrema ansiedade”, por colocarem em causa a “idoneidade e o bom nome” dos trabalhadores, “não se admitindo a violação do direito à honra e seriedade”.

O Expresso adianta ainda que a secretária-geral remeteu a queixa para o gabinete de Aguiar-Branco. A mesma estrutura informou que não houve qualquer solicitação dirigida ao presidente da Assembleia da República, uma vez que o tema não se enquadra nas suas competências.

Chega
Política
Assembleia da República

