"Estou chocado". Daniel Adrião expulso do PS por avançar como candidato contra o partido

O Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ) do PS expulsou do partido o antigo candidato à liderança Daniel Adrião, até aqui dirigente socialista. O motivo? A candidatura, como independente, do agora ex-militante socialista à Junta de Freguesia de São Vicente, em Lisboa.A notícia, avançada pelo Expresso, foi confirmada ao DN pelo próprio Daniel Adrião, que disse estar "chocado" com a acusação que lhe é feita. Segundo o CNJ, o facto de "integrar uma lista contrária à apresentada pelo PS ou às orientações definidas pelos órgãos competentes do partido" é considerada uma "infração disciplinar, qualificada como falta grave", dando assim direito a expulsão.Pelos estatutos, Daniel Adrião teve 10 dias para contestar a decisão, tendo entregue a sua defesa esta sexta-feira, 3 de outubro. No entanto, o CNJ refere que como é "sustentada em prova documental", qualquer recurso é visto como "inútil e dilatório" por se não "consubstanciar na invocação da falsidade do documento de prova". Confrontado com isto, Daniel Adrião diz-se "consternado" com esta parte da acusação. "O PS tem uma história de luta e este tipo de métodos faz lembrar tribunais plenários de má memória", comenta.Além disso, o visado diz estranhar a acusação "pela forma, timing e argumentos" invocados. Segundo o cabeça de lista do movimento "Em Frente São Vicente", a decisão de concorrer nas autárquicas já era conhecida pelo menos desde setembro de 2024, quando foi "comunicada ao então secretário-geral, Pedro Nuno Santos". "Há falhas no plano da democracia interna: foi-me negado o direito de escolha no processo autárquico, uma vez que devia ter sido ouvido e convocado para a Assembleia Geral de secção, e isso não aconteceu. É uma violação do direito de participação política", critica Daniel Adrião.Mas o ex-dirigente socialista vai mais longe, dizendo mesmo que "há uma falha no plano democrático". Para isso, recorda a Lei dos Partidos, onde se lê que "a disciplina interna dos partidos políticos não pode afetar o exercício de direitos e o cumprimentos de deveres prescritos na Constituição e na lei". Ou seja: "Não se pode castigar alguém assim, isto fere até a lei eleitoral para as autárquicas", uma vez que, neste caso, é permitida a candidatura de movimentos de cidadãos eleitores como aquele que Daniel Adrião encabeça em São Vicente.