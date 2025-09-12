Diretor de campanha de Marques Mendes questiona "suprapartidarismo de Gouveia e Melo" por almoçar com Ventura

O antigo deputado social-democrata Duarte Marques, que é o diretor da campanha presidencial de Marques Mendes, questionou o "suprapartidarismo" de Gouveia e Melo, também candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência de uma notícia do Público sobre um almoço deste com o líder do Chega, André Ventura. O encontro terá ocorrido no final de agosto, numa quinta do empresário Mário Ferreira, em Torres Vedras.Numa série de publicações na rede social X, Duarte Marques defendeu que os três participantes no almoço "têm a obrigação de prestar esclarecimentos públicos sobre isto", o que até agora não sucedeu..Para o diretor de campanha de Marques Mendes, Gouveia e Melo "parece igual aos piores políticos tradicionais", inquirindo-se sobre o paradeiro do "seu suprapartidarismo" e da "sua independência face aos partidos". Quanto a Ventura, Duarte Marques acrescenta que a notícia sobre o almoço na Quinta da Carlota, propriedade do dono da Media Capital e da Douro Azul, só "reforça a tendência para ziguezagues políticos" do líder do Chega.Contactados pelo DN, os dois principais visados pelas publicações de Duarte Marques escusaram-se a fazer quaisquer comentários sobre as afirmações. Gouveia e Melo é desde há muito candidato assumido à Presidência da República, tendo adiado o anúncio para o início deste ano porque ainda era militar no ativo, e Ventura poderá retomar a candidatura que chegou a ter data marcada. O Chega vai reunir o Conselho Nacional na noite desta sexta-feira, em Lisboa, embalado pela inédita liderança nas intenções de voto revelada no Barómetro DN/Aximage que o DN publicou, para decidir o posicionamento do partido em relação às eleições presidenciais, que irão decorrer em janeiro de 2026. Igualmente visado pelo diretor de campanha de Marques Mendes foi Mário Ferreira, com Duarte Marques a escrever que "esta iniciativa de um grande apoiante de Gouveia e Melo e dono da TVI explica muito o que se passa na Media Capital à margem dos jornalistas". Mas há quem note que o fundador da SIC, Francisco Pinto Balsemão, aceitou presidir a comissão política da candidatura do atual conselheiro de Estado e antigo líder do PSD, que tem apoio oficial desse partido.