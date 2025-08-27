Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro, num momento de resposta aos partidos, acompanhado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu amorim.
Luís Montenegro, num momento de resposta aos partidos, acompanhado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu amorim.Foto: Leonardo Negrão
Política

Debate na AR. Governo “ao leme” rebate críticas de “incompetência”

Montenegro considerou esta quarta-feira “falso” o argumento de que “foram retiradas verbas” à floresta, evocado por PS e BE. José Luís Carneiro e André Ventura falam em "incompetência" do Governo.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Governo
Sociedade
André Ventura
Parlamento
Incêndios
José Luís Carneiro
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt