Existirão 300 mil pessoas com deficiência em Portugal.
Existirão 300 mil pessoas com deficiência em Portugal.Leonel de Castro/Global Imagens
Crédito à habitação para deficientes pode duplicar

PS avança com projeto de lei, atualizando valores que o Livre apresentara na legislatura anterior. Medida prevê empréstimos até 450 mil euros e alarga-se ao agregado familiar. PAN e Bloco concordam.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
