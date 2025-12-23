Conselho de Redação da RTP exige “posição firme” da direção de informação

A polémica estalou depois de uma entrevista concedida pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, ao jornal online ECO. Na ocasião, o responsável afirmava que achava “inacreditável que a direção da RTP não explique isto”.Com o ‘isto’, referia-se à peça emitida pela estação pública, em que se ouvia Fernando Alexandre a referir que “quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora”.Os jornalistas da redação da RTP afirmam-se agora indignados com as acusações do ministro que, dizem, “colocam em causa, de forma grave e injustificada, o bom nome, o profissionalismo, a idoneidade e a ética" da redação. "As referências a alegadas 'agendas camufladas' e a 'incompetência' não são meras críticas: são acusações que atingem diretamente a credibilidade da informação da RTP e os seus profissionais”, lê-se no comunicado a que o DN teve acesso.A edição da peça deixou de fora as frases anteriores e posteriores do responsável da tutela que contextualizavam a afirmação. Essa, aliás, foi a posição defendida pelo ministro assim que estalou a polémica – que não tardou a ganhar palco nas redes sociais.Na entrevista ao ECO, posteriormente, Fernando Alexandre voltou a garantir que pretendia dizer precisamente o oposto daquilo que a peça da RTP fez entender. Para Fernando Alexandre, a RTP tem de apresentar uma justificação para a escolha editorial. “A RTP esteve presente na sessão toda, entrevistou-me no fim e escolheu um trecho que não acho que seja por acaso […]…a RTP tem de explicar se foi incompetência. A direção tem de investigar por que razão a jornalista escolheu aquele trecho. Quem esteve na sessão não ficou com a ideia que a RTP passou. Eu fiz um discurso longo e contextualizei aquilo que estava a dizer”, referiu.Foram estas declarações que motivam agora a reação do CR da RTP, liderado por Vítor Gonçalves por inerência. No já citado comunicado lê-se ainda que os membros eleitos do CR apelam “à Direção de Informação para que: Tome uma posição pública firme, repudiando as insinuações e reafirmando a independência editorial, o rigor e a ética que norteiam o nosso trabalho. Esclareça os critérios editoriais que sustentaram a peça em causa, garantindo transparência perante a opinião pública”.E, no mesmo documento, os jornalistas pedem ainda uma intervenção do Conselho de Administração da estação pública: “O Conselho de Administração tem igualmente o dever de defender o bom nome da RTP e dos seus profissionais, assegurando que estas acusações não minam a confiança no jornalismo que praticamos”.O DN tentou contactar Vítor Gonçalves, diretor de informação da RTP, mas até ao momento não foi possível chegar à fala com o responsável..Polémica sobre residências universitárias: PS exige retratação de Fernando Alexandre. Ministro diz ter sido descontextualizado