Congresso do PS avança apesar de críticas de militantes que apoiaram Seguro e até Carneiro

Luís Parreirão, do Secretariado Nacional, afirma normalidade do evento depois das diretas.
Frederico Bártolo
Não há planos de alteração do Congresso do Partido Socialista que, como Luís Parreirão lembra ao DN, acontece “como é normal de dois em dois anos”. Assim reagiu o líder do Secretariado Nacional ao pedido de militantes que terão assinado um comunicado, noticiou esta terça-feira, dia 24 de fevereiro, o jornal Público, lamentando a falta de debate interno e a ausência de tempo adequado para elaborar listas. Sabendo que José Luís Carneiro foi nomeado em circunstâncias “anormais” após a demissão de Pedro Nuno Santos, Parreirão sublinha um “congresso ordinário”, dentro da “habitual prática de distância temporal”. Portanto, nada alterará as datas de 27, 28 e 29 de março, estando antes previstas as eleições diretas para o cargo de secretário-geral, a 13 e 14 de março.

Grupo de militantes socialistas critica “prazos apertados” do congresso e “atual estagnação” do PS

O prazo para a apresentação de candidaturas a secretário-geral termina amanhã e José Luís Carneiro será, tudo indica, o único nome a apresentar-se ao cargo.

Entre os signatários do comunicado crítico à liderança encontram-se antigos deputados e autarcas, como Ricardo Gonçalves, Elísio Estanque, José Carlos, Joaquim Rosa do Céu, Salomé Rafael, Gustavo Gouveia e Victor Baptista, praticamente todos eles apoiantes declarados da candidatura à Presidência da República de António José Seguro. Até, em certos casos, houve posicionamento favorável a um candidato proveniente de um centro político do próprio PS, portanto identificando-se com a moderação com que José Luís Carneiro tem pautado a atuação.

Parte dos signatários já tinha preferido Seguro em relação a António Costa na disputa pela liderança do PS e José Luís Carneiro em detrimento de Pedro Nuno Santos. Logo, o comunicado, apurou o DN, surpreendeu os atuais dirigentes socialistas, mesmo que não represente uma falange crítica visível.

Desde a Comissão Nacional, houve perto de dois meses para elaboração de candidaturas o que se considerou um tempo aceitável para esse efeito. O tardar de novas diretas no partido deveu-se também à eleição Presidencial, que se seguiu às Autárquicas.

À rádio Renascença, Ricardo Gonçalves, ex-deputado do Partido Socialista eleito por Braga e um dos signatários do comunicado, salientou que José Luís Carneiro “prometeu um debate profundo sobre o futuro do partido” e relatou “dificuldades em ter delegados ao Congresso, porque é preciso 100 militantes com quotas pagas para ter um delegado”, concluindo que “vão ser mais os inerentes do que os eleitos”.

