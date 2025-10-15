CNE confirma “boletins defeituosos” em São Domingos de Benfica

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Wemans, confirmou ao DN que foram detetadas irregularidades nos boletins de voto para a Assembleia da Freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, nos quais, em frente ao nome do Chega, não aparecia o quadradinho para colocar a cruz. André Wemans, por outro lado, descartou por completo a possibilidade de o mesmo ter ocorrido em Marvila, ao contrário do que sugerira fonte do Chega ouvida pelo DN. O apuramento geral continua a decorrer, devendo terminar hoje, e só depois se pode decidir as medidas a tomar.O caso aconteceu apenas em São domingos de Benfica e só durante o procedimento de voto antecipado, que, lembra André Wemans, é utilizado por “estudantes, pessoas internadas e pessoas detidas”, e consiste em enviar o voto, “por correio, uns dias antes”, sendo depois recolhido.“É a única informação que a Comissão Nacional de Eleições tem sobre problemas de boletins de voto em Lisboa, e não temos informação nenhuma, não recebemos, nem antes, nem durante o processo eleitoral, informação nenhuma de problemas de boletins de voto na freguesia de Marvila”, garantiu o porta-voz da CNE.“Esses boletins [os de São Domingos de Benfica] terão sido enviados por correio, eventualmente alguns com o boletim defeituoso”, explicou André Wemans, destacando que “algumas pessoas votaram com esse boletim defeituoso”, algo que terá acontecido a “45 ou 46 votos antecipados”, enquanto, por outro lado, houve “16 ou 17 com os boletins todos corretos”. Por este motivo, continua o representante da CNE, “cabe agora à Assembleia de Apuramento Geral avaliar essas situações e tomar uma decisão, no sentido de determinar se esses votos alteram ou não de forma significativa o apuramento e o que fazer com cada um dos boletins”.Em são Domingos de Benfica, o Chega ficou em quatro lugar, com 1409 votos e um mandato. Em terceiro, ficou a CDU, com 1603 votos e igualmente um mandato.Questionado sobre eventuais cenários futuros, André Wemans explicou que “poderá considerar-se que os votos não alteram o número de leeitos. Seria o mesmo que os considerar nulos, embora não fosse esse o objetivo do eleitor. Porém, se alterar significativamente, a Assembleia de Apuramento Geral terá de considerar outras opções. Em última análise, em caso extremo, poderá decidir-se a repetição da votação para a Assembleia de Freguesia, mas só se alterar os eleitos”, vinca o porta-voz da CNE.Entretanto, no Montijo, o Chega pediu uma recontagem dos votos, por “incongruências na validação dos votos”, explicou ontem o cabeça de lista do partido à Câmara Municipal, Nuno Valente. O Chega ficou em segundo no concelho, com menos 631 votos do que o movimento independente liderado por Fernando Caria, que arrecadou 6452 votos..Lisboa. CDU atenta a 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica