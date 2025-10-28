Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas foi reeleito para segundo mandato em Lisboa e prepara mexidas no executivo municipal.
Câmara de Lisboa. Liberais ficam com o pelouro da Economia, CDS-PP com Ação social e Educação

Moedas prepara equipa e distribuirá pela IL os pelouros mais ligados ao desenvolvimento e inovação. Gonçalo Reis assume mobilidade, no qual se inclui a Carris, e Vasco Moreira Rato a habitação.
Frederico Bártolo
Lisboa
Iniciativa Liberal
Carlos Moedas
CDS
