Chega vai pedir reunião a Montenegro para definir “linhas mestras” do OE2026

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta quarta-feira, 10 de setembro, que vai pedir uma reunião ao primeiro-ministro para definir as “linhas mestras” do próximo Orçamento do Estado e defendeu a antecipação da entrega do documento no parlamento.“Entendi propor hoje ao senhor primeiro-ministro a realização de uma reunião onde possamos, das duas partes, estabelecer as linhas fundamentais, as linhas mestras que devem orientar o programa orçamental para o próximo ano”, afirmou.Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder do Chega disse querer garantir que a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 “decorre sem sobressaltos e sem levantar uma crise política ou uma crise de divergência no país”..Chega quer ser parceiro preferencial do Governo para OE2026. IL diz não vai melhorar vida dos portugueses. “O Governo não pode, simplesmente, nem deve, trazer à Assembleia da República um orçamento já feito, já pré-concebido e já orientado, como se fosse um tudo ou nada, para o Chega e para os restantes partidos”, defendeu.André Ventura disse que o pedido de reunião ainda não foi enviado a Luís Montenegro, mas será formalizado esta quarta-feira, e espera que o encontro possa acontecer na próxima semana.O presidente do Chega defendeu também que o Orçamento do Estado para o próximo ano, seja entregue no parlamento antes da data prevista, o dia 10 de outubro..OE2026. Ventura diz que este ano há "condições mais favoráveis" para negociar mas dependerá do Governo. Ventura considerou “eleitoralismo barato” o documento ser conhecido dois dias antes das eleições autárquicas.“Se houver consenso sobre isto na próxima semana, em duas semanas, duas semanas e meia, o orçamento estará pronto a ser entregue, já com um acordo prévio feito”, considerou.