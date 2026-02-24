Líder do Chega vai fazer conferência de imprensa sobre o congresso na tarde desta terça-feira.
Chega vai fazer Congresso a 8, 9 e 10 de maio

Congresso eletivo e estatutário, em local a designar, foi marcado na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que considerou inválidas as votações para os órgãos na última Convenção Nacional.
Leonardo Ralha
A direção nacional vai propor a realização de um Congresso Nacional a 8, 9 e 10 de maio, em local ainda não conhecido. 

A realização do congresso eletivo e estatutário do partido liderado por André Ventura ocorre na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que considerou inválidas as votações para eleger os órgãos do Chega na sua VI Convenção Nacional, que decorreu entre 12 e 14 de janeiro de 2024, em Viana do Castelo.

Segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Chega, cujo líder tem uma conferência de imprensa marcada para esta tarde, a eleição de delegados ao Congresso Nacional decorrerá nos dias 18 e 19 de abril.

Tribunal Constitucional declara inválida eleições na convenção do Chega em 2024
