Braga. Rui Rocha, ex-líder da IL, rejeita acordos e será vereador da oposição

O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara de Braga, Rui Rocha, assumiu esta segunda-feira (13 de outubro) que será vereador da oposição ao executivo da Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), que, disse, levou “um cartão laranja” dos bracarenses.“Há um sinal claro, global nestas eleições: os bracarenses dizem que querem mudança, há um cartão cor de laranja à maioria do Juntos por Braga. Há uma grande parte dos bracarenses que disseram que queriam mudança e que não se reviam na gestão do Juntos por Braga, embora Juntos por Braga tenha vencido, mas é claramente minoritário nesta eleição”, disse o antigo líder da IL, em declarações à agência Lusa, numa reação aos resultados das eleições autárquicas de domingo.Rui Rocha recorda que “sempre” foi “muito transparente com os bracarenses”, lembrando o compromisso por si assumido: ou a vitória nas autárquicas, ou vereador da oposição, rejeitando a possibilidade de futuros acordos para a formação de um executivo maioritário.“Seremos oposição, faremos um escrutínio rigoroso da ação do executivo, seremos responsáveis, viabilizaremos aquilo que nos pareça razoável em função dos interesses dos bracarenses, mas assumimos a nossa posição de oposição, rigorosa, exigente e com escrutínio permanente da ação do executivo. Serei vereador da oposição”, referiu o candidato da IL.Sobre os resultados obtidos pelo partido em Braga, Rui Rocha considera que, no global, a nível nacional, “são resultados excelentes, um dos melhores da Iniciativa Liberal em Braga”.“Crescemos muito, quer na vereação, não tínhamos vereação, passamos a ter, deputados municipais, também, multiplicámos por quatro. Crescemos de forma muito significativa também na representação nas freguesias. Obviamente que a candidatura foi apresentada para vencer, mas diria que é um bom resultado da Iniciativa Liberal em Braga”, frisa Rui Rocha.A coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), liderada por João Rodrigues, ganhou as autárquicas de domingo para a Câmara de Braga com 26.378 votos (24,50%), apenas mais 276 do que os obtidos pela Coligação Somos Braga (PS/PAN), encabeçada por António Braga (24,24%).Ambas as coligações elegeram três vereadores, o mesmo número de vereadores conseguido pelo movimento independente Amar e Servir Braga (20,01%), liderado por Ricardo Silva, que nos últimos 12 anos foi presidente da Junta de Freguesia de São Victor, a maior do concelho de Braga.O executivo de 11 vereadores fica completo com a eleição de Rui Rocha, pela IL (12,34%), e de Filipe Aguiar, pelo Chega (10,41%)..Rui Malheiro: “Tenho sérias dúvidas de que consigamos implementar políticas liberais nas coligações”