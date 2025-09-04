Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A Quinta da Atalaia é palco da Festa do Avante.
A Quinta da Atalaia é palco da Festa do Avante.Reinaldo Rodrigues
Política

Avante! antecede teste autárquico de Paulo Raimundo

O PCP abre esta sexta-feira uma nova edição da sua maior reunião. O ato eleitoral de dia 12 está na agenda das intervenções e Paula Santos, deputada, expressa ao DN confiança para o sufrágio.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Paulo Raimundo
PCP
Eleições autárquicas
Paula Santos
Setúbal
Festa do Avante
Câmaras municipais
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt