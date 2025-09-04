Avante! antecede teste autárquico de Paulo Raimundo

O Partido Comunista Português tem, entre esta sexta-feira e domingo, o seu principal evento anual. Arranca a Festa do Avante!, criada em 1976 e ininterrupta desde 1988 que terá, como sempre, o discurso do secretário-geral, Paulo Raimundo, no encerramento, no domingo, mas onde haverá espaço para António Filipe e as ideias do candidato apoiado pelo partido às presidenciais. Na Quinta da Atalaia, a luta pelo reconhecimento do Estado da Palestina é o tema forte a nível internacional, preparando-se vários debates e mostras de cultura para esse efeito, sem esquecer as Comunidades de Língua Oficial Portuguesa. No espaço de encontro de comunistas, mas também com a sociedade civil, haverá debate quanto ao anteprojeto de lei apresentado pelo Governo e a política imigratória restritiva sugerida, entretanto anulada, em várias alíneas, pelo Tribunal Constitucional. “Há um espaço próprio na Festa do Avante! para a imigração, para os problemas sentidos, desde o racismo à xenofobia, nas várias dificuldades sentidas ao longo do tempo e em que se dará destaque à luta destas pessoas. Mas, claro, é também importante falarmos das questões laborais porque é uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores, com o objetivo de satisfazer o grande capital e de aumentar a exploração e atacar os direitos dos trabalhadores. Sendo uma questão central não poderia estar fora deste encontro”, resume, ao DN, Paula Santos, deputada desde 2009 na Assembleia da República, vincando que também a candidatura de António Filipe à Presidência da República assenta no ideal de “fazer cumprir a Constituição” e que se apresenta como “distintiva dos demais candidatos.”Paulo Raimundo celebra brevemente três anos como líder do PCP e terá o primeiro teste autárquico pela frente. Nas Legislativas de 2022, antes da entrada de Raimundo, o partido teve seis deputados eleitos, baixando depois para quatro em 2024. Com 2,91% dos votos, elegeu três parlamentares em maio de 2025. É, portanto, natural que se antecipe a leitura política do próximo sufrágio, até porque a esquerda, generalizadamente, tem perdido votantes.Qualquer que seja o resultado de 12 de outubro, não haverá impacto imediato, diz Paula Santos. “O camarada Paulo Raimundo tem tido uma intervenção que marca a diferença. Estamos a trabalhar nas eleições autárquicas num projeto que é coletivo e todos contribuímos, efetivamente, para a construção. É nesse quadro que fazemos a nossa apreciação e a nossa avaliação”, afirma a presidente do grupo parlamentar, que desvaloriza que a CDU possa perder algumas das 19 câmaras municipais que tutela por ter 11 presidentes em final de mandato. “A CDU representa uma ampla frente de esquerda, de convergência, por integrar independentes. O trabalho e a obra realizada estão lá. As pessoas sabem que construímos uma vida melhor e investimentos nas várias localidades, é um aspecto que nos demarca dos restantes, na defesa da gestão e serviços públicos. É um trabalho reconhecido pelas populações. Estamos com muita confiança, porque é um projeto coletivo, de um trabalho feito há décadas, com proximidade e participação.”Setubalense, com propriedade para falar da região, a ida de Dores Meira para o PSD não retira confiança, de acordo com Paula Santos. Recorde-se que a capital do Sado terá a recandidatura de André Martins à liderança e que é, além de Évora, a capital de distrito pertença dos comunistas. “Estamos muito focados nas perspetivas que estão colocadas para o desenvolvimento do concelho de Setúbal e isso dá-nos muita confiança na continuação e no reforço da CDU em Setúbal.”Números:37 Edições seguidasA Festa do Avante está, de forma ininterrupta, em ação desde 1988, ou seja, 37 anos seguidos, tendo sido criada em 1976. Na Quinta da Atalaia, na Amora, decorre desde 1990, não tendo interrompido a sua atividade nem em ano de pandemia.3 DeputadosNas últimas eleições Legislativas, a CDU baixou para três o número de deputados no Parlamento. Em 2024, foram quatro eleitos, em 2022, antes da entrada de Paulo Raimundo, o partido tinha seis representantes parlamentares na Assembleia da República.2009Paula Santos, deputada entrevistada pelo DN, está no Parlamento desde 2009. Atualmente, faz parte como efetiva das comissões de Assuntos Constitucionais, Educação, Saúde, Economia, Mobilidade, Infraestruturas e Habitação.19 presidentes de câmaraNas últimas Autárquicas, em 2021, ainda sem Paulo Raimundo como secretário-geral, a CDU conseguiu 19 presidentes de Câmara. Em 2017, o partido tinha alcançado 24. De 171 mandatos de vereação em 2017, a CDU passou a 148 em 2021.11 em finais de mandatoA coligação de PCP com os Verdes terá um desafio acrescido nas Autárquicas de outubro. 11 dos 19 presidentes de câmara comunistas finalizam o mandato, portanto não se puderam recandidatar..Oposição ataca "falta de transparência" da Câmara do Seixal na relação com a Festa do Avante.Líder do PCP insiste que salários baixos expõem o país à inflação.PCP repete estratégia de 2021\ne rejeita aproximações da esquerda