Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que a cor partidária é menos relevante do que as características pessoais dos candidatos.
Barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que a cor partidária é menos relevante do que as características pessoais dos candidatos.Foto: Pedro Correia/Global Imagens
Política

Autárquicas: integridade dos candidatos conta mais do que partidos

A quase um mês das próximas eleições, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lança um estudo sobre tendências do eleitorado, que inclui expectativas face aos autarcas. É o Barómetro do Poder Local.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Autárquicas
Estudo
barómetro
Fundação Francisco Manuel dos Santos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt