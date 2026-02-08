As primeiras opiniões após as projeções dos resultados das presidenciais

Em primeiro lugar, esta é uma vitória dos portugueses, do povo português, contra ventos e marés, a situação trágica que se está a viver no país em certas zonas. Mas foram votar, é extraordinário. As pessoas das zonas abrangidas foram votar, a abstenção foi muito menor do que se estava à espera e isso é extraordinário. Depois, é o sinal, claro que a esmagadora maioria dos portugueses, ao votar no António José Seguro, votam na democracia liberal, votam na democracia da República do 25 de Abril, numa sociedade aberta, tolerante, numa sociedade solidária, que não deixa ninguém para trás, que respeita os outros, e isso é um sinal muito importante.E é até um sinal para a Europa. Os portugueses hoje mostram ao mundo e à Europa que Portugal é um país moderado, equilibrado, democrático, que quer paz, mas quer uma sociedade aberta e não uma sociedade fechada, intolerante, em que as diferenças se resolvem de forma cordata. E isso é também muito bom para o futuro da economia portuguesa.Portugal, como eu tenho dito, tem sido um porto de abrigo, que hoje, nesta eleição, se torna, como disse o Papa Francisco quando veio a Lisboa, num porto seguro. O Papa Francisco foi premonitório e acho que a vitória de António José Seguro dará essa tranquilidade aos portugueses, que em vez de mais ciclones e tempestades querem calma, tranquilidade, serenidade, sobriedade, respeito e espírito de união. E é isso que António José Seguro traz. Na sua forma tranquila de ser, que pensa primeiro no país e depois no partido, como o fez no passado, mas que tem um perfil certo para ser Presidente, nesta altura difícil que estamos a atravessar, mas que vamos ultrapassar.Tem de olhar, como ele diz, com um sentido positivo, para um Portugal de ambição, um Portugal positivo, para que no futuro, os jovens possam voar.