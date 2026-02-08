António José Seguro é o Presidente da República com maior número de votos de sempre

António José Seguro tornou-se esta domingo, 8 de fevereiro, no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar por (pelo menos) 22.952 votos os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.Na segunda volta das eleições presidenciais, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.482.473 de votos (66,82%) quando a contagem da Comissão Nacional de Eleições encerrou -- ficando por apurar 20 freguesias e 7 consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.Estas freguesias são as 19 que adiaram as eleições por causa do mau tempo, tendo existido ainda uma situação, no concelho de Odivelas, concretamente na União das Freguesias de Pontinha e Famões, em que não foi possível concretizar a contagem devido a uma falha técnica no sistema de transmissão de dados e a uma inconformidade com as atas.Até hoje, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).Dos mais de 11 milhões de inscritos para estas eleições presidenciais, mais de quase 3,5 milhões votaram em Seguro, com André Ventura a obter 1.729.381 votos (33,18 %). Já a abstenção ficou nos 49,89%.Esta foi a 11.ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).Com RSF