André Ventura quer votos para ser "mão firme que o país precisa"

O candidato presidencial André Ventura, também líder do Chega, disse no sábado, 25 de outubro, estar confiante de que vai vencer as eleições à primeira volta e afirmou ser "a mão firme que o país precisa"."Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que, aqui na Região Autónoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta", afirmou no concelho no concelho de São Vicente, na Madeira, onde assistiu à tomada de posse do novo executivo municipal, liderado pelo Chega."Quero mesmo vencer a Região Autónoma da Madeira", disse, sublinhado que o arquipélago tem dado "grandes resultados" ao partido e, por isso, voltara à ilha no decurso da campanha eleitoral.André Ventura argumentou que ao dizer que Portugal precisa de "três Salazares", expressão usada na sexta-feira numa entrevista à SIC, pretendia realçar que é necessário uma mão firme para pôr o país na ordem."O que eu quis dizer foi que o país precisa de ser posto na ordem e o país precisa de mão firme para ser posto na ordem e eu sou essa mão firme que o país precisa", sustentou.O candidato presidencial disse também votar nos outros candidatos deixará "tudo na mesma"."Se querem que continue tudo na mesma e na mesma moleza votem nos outros candidatos", afirmou, reforçando: "Quem quiser continuar com o mesmo sistema que temos a nível de justiça, a nível de segurança, a nível de luta contra a corrupção, francamente, não votem em mim."André Ventura sublinhou que quer ser um "presidente interventivo" e com "mão firme" para "dar um sinal à República"."Se quiserem ao contrário, têm os outros candidatos. É isso que eu quis dizer com 'faz falta três Salazares'", explicou.Ventura disse ainda que já a sua avó utilizava esta expressão e considerou ser "muito popular" aludir ao ditador António de Oliveira Salazar face à "desordem e bandalheira" em que o país se encontra.