Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alexandra Leitão promete uma candidatura centrada nos lisboetas.
Alexandra Leitão promete uma candidatura centrada nos lisboetas.TIAGO PETINGA/ Lusa
Política

Alexandra Leitão promete 4500 novos fogos habitacionais municipais: as medidas para Lisboa

Alexandra Leitão apresentará esta sexta-feira um programa centrado na habitação, que prevê 11500 recuperações de bairros municipais e proibição de novos alojamentos locais em edifícios habitacionais.
Publicado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Câmara Municipal de Lisboa
Turismo
Tejo
Carris
Táxis
edição impressa
Autárquicas 2025
fogos habitacionais
Diário de Notícias
www.dn.pt