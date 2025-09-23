Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alberto Souto Miranda já foi autarca em Aveiro, entre 1997 e 2005, e a oposição acusa-o de endividar a autarquia.
FOTO: Gerardo Santos / Global Imagens
Política

Alberto Souto Miranda: “Ribau Esteves herdou a câmara da gestão desastrosa do PSD e do CDS”

20 anos após sair da autarquia, antigo presidente da Câmara de Aveiro volta para tentar vencer. Habitação, creches e transportes são prioridades e espera que a campanha eleitoral tenha “educação”.
Rui Miguel Godinho
