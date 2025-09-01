Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em 2021, as autárquicas em Évora foram muito equilibradas, com a CDU a vencer por 273 votos.
Política

Évora. Com o PS a apanhar a CDU, o resultado é incógnita no concelho alentejano

Com o atual autarca de saída, o PS quer ‘vingar’ os 273 votos que impediram de ter a liderança da cidade. Socialistas e CDU apostam em candidatos experientes, num duelo de forças de resultado incerto.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Política
Évora
poder local
edição impressa
Autárquicas 2025

