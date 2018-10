Hugo Pires substitui Helena Roseta na coordenação do grupo de Habitação

Hugo Pires é arquiteto de profissão, tendo sido eleito pelo círculo eleitoral de Braga. O deputado, de 39 anos, pertence às comissões de Economia, Inovação e Obras Públicas, à de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e ainda à dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, como suplente.

Helena Roseta, até agora coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre a habitação, demitiu-se na terça-feira do cargo depois de as votações indiciárias sobre as novas regras da habitação terem sido adiadas pela terceira vez, a pedido do PS.

Os socialistas pediram o adiamento, alegando que se trata de uma matéria muito complexa, parte da qual já tem implicações na proposta de Orçamento do Estado apresentado pelo Governo, e propõe que as votações sejam retomadas na primeira semana de dezembro, a tempo de entrarem em vigor no início do próximo ano como previsto.

Por discordar da posição do partido, a deputada independente eleita pelo Partido Socialista, Helena Roseta, demitiu-se da coordenação do grupo de trabalho parlamentar da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades.

Além de Hugo Pires vão integrar ainda o grupo de trabalho os deputados Nuno Sá e Luís Vilhena, adiantou à Lusa a mesma fonte.