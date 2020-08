Neto de JFK fala na convenção e é a nova estrela da família Kennedy

Aos 27 anos, Jack Schlossberg foi um dos assuntos mais comentados na Internet depois do seu discurso na Convenção Democrata que confirmou Joe Biden como candidato às presidenciais de 3 de novembro nos EUA.

No Twitter foram muitos os utilizadores que não resistiram à aparência atraente do neto de John F. Kennedy, o presidente assassinado em 1963, elogiando o jovem que, com a mãe, Caroline, veio dar o seu apoio ao ex-vice-presidente de Barack Obama num vídeo com dois minutos.

"Há 60 anos, num estádio cheio de Los Angeles, o meu pai aceitou a nomeação democrata para presidente", afirmou Caroline, de 62 anos. Com Jack ao lado, seu filho e do marido, Edwin Schlossberg , recordou como o pai "desafiou os americanos a olharem para o futuro, a juntarem-se a ele numa jornada em direção a uma nova fronteira".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jack, por seu lado, lembrou como "foi uma chamada para os jovens de coração, sem olhar a idades ou partidos. Os tempos mudaram, mas os temas do discurso do meu avô - coragem, unidade, patriotismo - são tão importantes hoje como eram em 1960. E mais uma vez precisamos de um líder que acredite que os melhores dias da América ainda estão para vir".

O nova-iorquino afirmou ainda que as presidenciais de 2020 vão "definir a minha geração para o resto das nossas vidas", antes de levantar questões como as alterações climáticas, as injustiças raciais, a segurança social ou económica.

Herdeiro do clã Kennedy

Aos 27 anos, Jack Schlossberg é o único neto do antigo presidente norte-americano John F. Kennedy, o que significa que é, juntamente com as duas irmãs mais velhas, o herdeiro de uma família de grande tradição política nos EUA. E não descarta seguir os passos do avô e tentar uma carreira na política norte-americana.

Schlossberg, que se formou em Yale e estuda na Universidade de Harvard, reconheceu há três anos, numa entrevista à CNN, que se orgulha do "legado de serviço público" dos Kennedy, mas diz que está a tentar fazer o seu caminho. "Fiquem ligados, não sei o que vou fazer", afirmou na sua primeira entrevista em direto na televisão norte-americana, no programa Today, ao lado da mãe Caroline Kennedy.

A filha de JFK, que foi embaixadora dos EUA em Tóquio, também foi questionada sobre as suas ambições políticas e acabou por fugir à pergunta. Schlossberg e a mãe falaram num programa para promover o prémio John F. Kennedy Profile in Courage, que em 2017 foi atribuído a Barack Obama.