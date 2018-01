Pub

Salvador Sobral teve alta hospitalar esta quinta-feira, confirmou ao DN o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde foi submetido a um transplante cardíaco.

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental indicou entretanto à Lusa que Salvador Sobral, 28 anos, "fez uma recuperação muito satisfatória e sem complicações", sublinhando que se mantém "a restrição de exposição a grande número de pessoas".

O músico, que venceu o último festival Eurovisão da canção, foi submetido a um transplante cardíaco a 8 de dezembro do ano passado. Numa conferência de imprensa, realizada no dia seguinte, a equipa que operou Salvador Sobral disse que a recuperação seria demorada mas assegurou que o cantor "vai ter uma vida completamente normal" se tudo correr bem.

Salvador Sobral anunciou a 5 de setembro que iria fazer uma pausa temporária na carreira musical por motivos de saúde. Num vídeo publicado nas redes sociais, o músico afirmou que "já não é segredo para ninguém" que o seu estado de saúde era "frágil", tendo levado ao cancelamento de vários concertos.

No último concerto, no dia 8 de setembro nos jardins do Casino Estoril, Salvador Sobral emocionou-se no "até já" aos palcos quando interpretava o tema Amar pelos Dois com a irmã, Luísa Sobral