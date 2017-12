Pub

O Palácio Ramalhete, do século XVIII, funciona como unidade hoteleira e inclui 16 quartos e uma piscina aquecida com vista sobre o rio Tejo

Depois de muitos meses em busca do lar perfeito, a procura de Madonna poderá ter chegado ao fim. A cantora, que tem vivido no hotel Pestana Palace, na Ajuda, desde o final do verão, terá finalmente encontrado uma casa à sua medida.

O Palácio Ramalhete localiza-se na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e é um hotel com uma pontuação de 8,8 no Booking.com. Foi construído no século XVIII e tem 16 quartos, "azulejos autênticos em cerâmica" e uma piscina aquecida com direito a uma vista sobre o rio Tejo.

A cantora norte-americana terá arrendado o edifício durante um ano, avança esta segunda-feira uma revista semanal.

Fonte do hotel confirmou ao DN que o palácio vai estar indisponível para reservas, mas referiu apenas a necessidade de realizar obras: "É um palacete antigo, é normal que haja obras".

A celebridade está a viver em Portugal há vários meses e, ainda que esteja encantada com a capital portuguesa, não esconde a sua frustração em encontrar uma casa para viver. Publicou mesmo no Instagram, em meados de setembro, uma fotografia com a seguinte descrição: "Porque procurar casa em Lisboa pode fazer-te sentir assim...".

