"Deixe-as, por favor", terá dito a mulher de Filipe de Espanha à sogra no momento de tensão entre as duas, que acabou publicado na internet através de um vídeo colocado no Twitter

Foi à saída da missa de domingo de Páscoa, na Catedral de Palma de Maiorca, que o impensável aconteceu. A família real espanhola, como é hábito, foi à homília junta. Mas no fim, viveu-se um momento de tensão.

Letízia e Sofia tiveram uma discussão que foi captada num vídeo posteriormente divulgado na internet. Na gravação vê-se como a rainha se dirige à sogra numa tentativa de frustrar os intentos da octogenária, que posava para uma fotografia com as netas, Sofia, 10 anos, e Leonor, 12.

Mas o que terá dito Letízia à rainha emérita? Isso mesmo foi o que o jornal El Español tentou descobrir recorrendo a um perito na leitura de lábios.

Segundo a publicação, Sofia diz "adeus" aos que se encontram na catedral e junta as netas para tirarem uma fotografia. "Olhem, ali, ali, ali", diz às meninas, referindo-se ao fotógrafo oficial da Casa Real.

Letízia não terá gostado da iniciativa da avó ser fotografada com as netas. De forma discreta, mete-se à frente das câmaras e chega-se ao trio dizendo a Sofia: "Deixe-as, por favor".

Juan Carlos e Felipe VI assistem à situação de longe mas, percebendo o momento de tensão, o rei de Espanha tenta resolver a situação. Agarra no braço da mulher e pede, "Por favor, deixe-as", enquanto do outro incita a mãe a que "deixe agora" as meninas.