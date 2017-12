Pub

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton foi bastante criticado pela forma como humilhou o sobrinho num vídeo publicado no Instagram.

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton desdobrou-se em pedidos de desculpas depois de ter sido acusado de humilhar o seu sobrinho na internet, de ser intolerante e de contribuir para perpetuar o estereotipo de que os rapazes não devem gostar de princesas.

Tudo começou no dia de natal, quando o piloto publicou um vídeo nas redes sociais Instagram e Twitter em que se o seu sobrinho com um vestido cor de rosa e uma varinha de condão na mão. "Estou tão triste. Olhem para o meu sobrinho", diz Lewis Hamilton: "Porque é que estás a usar um vestido de princesa? Foi isso que recebeste no Natal?". O rapaz acena que sim com a cabeça. "Porque é que pediste um vestido de princesa para o Natal?", pergunta. E o miúdo responde: "Porque é bonito". Ao que o tio contrapõe: "Os meninos não usam vestidos de princesas."

Os comentários não tardaram a chegar, com muitos seguidores de Lewis Hamilton criticando o seu comportamento e questionando porque é que ele considerava errado que o miúdo se vestisse de princesa. De tal forma que o piloto se viu forçado a pedir desculpa, tendo acabado por retirar o vídeo.

"Ontem, estava a brincar com o meu sobrinho e não percebi que as minhas palavras eram desadequadas, portanto removi a publicação. Não tinha intenção de ofender ninguém. Adoro que o meu sobrinho se sinta livre para se expressar", explicou no Twitter.

Depois disso, Lewis Hamilton publicou mais dois pedidos de desculpas pelo seu comportamento. "Sempre defendi que as pessoas deveriam viver exatamente como querem", garantiu.