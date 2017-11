Pub

O ator admitiu dificuldades financeiras na entrevista ao Alta Definição do próximo sábado

O ator Carlos Areia revelou numa entrevista que vive com pouco mais de 340 euros por mês, o valor do Complemento Solidário para Idosos. Entrevistado por Daniel Oliveira para o "Alta Definição", da SIC, o ator de 73 anos partilhou o "momento absolutamente dramático" por que passa, segundo o apresentador do programa, que partilhou um excerto online.

"Vivo com, salvo erro, é 342 ou 362 [euros], o complemento solidário para idosos", disse Carlos Areia, que sublinhou que tem sorte de ter uma família que o apoia. O ator admitiu ainda já ter tido necessidade de abdicar de algumas refeições ou de fazê-las mais ligeiras. "Podia pintar aqui um cenário muito bonito, mas é uma realidade, eu vou esconder o quê?"

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Não fazer nada mata-me", conta ainda o ator, que nos últimos anos tem feito apenas participações em trabalhos televisivos, sem integrar o elenco fixo de nenhuma produção.

A entrevista é exibida no próximo sábado.