Morreu o jornalista Armando Rebelo, de 74 anos, na sequência de problemas de saúde causados por uma queda em casa, ocorrida em fevereiro.

O jornalista, já reformado, morreu no dia 22 em Tomar, a sua cidade natal. Armando Rebelo foi jornalista durante mais de 50 anos, tendo passado Diário de Notícias, entre vários outros órgãos de comunicação social regionais e nacionais - foi repórter, redator gráfico, locutor e até realizador de televisão no Canadá.



Além do Diário de Notícias, Fernando Rebelo trabalhou no Diário Popular, onde foi repórter fotográfico e depois redator gráfico; na revista Flama, na revista Rádio&Televisão e no Espaço T Magazine. Trabalhou também na Agência Europa Press, em Portugal e em Espanha e nas rádios Peninsular e Rádio Voz de Lisboa, bem como na Associated Press. O jornalista terminou a carreira na RDP - Antena1.