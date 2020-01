Lisboa. Prédio evacuado por perigo de derrocada

Um prédio de seis andares na rua Tomás Ribeiro, em Lisboa, foi evacuado ao início da tarde desta segunda-feira devido ao perigo de derrocada, confirmou ao DN fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. O edifício, o número 89, tem seis andares, sendo que só dois são habitados, referiu a mesma fonte.

Por precaução, foram retiradas 32 pessoas, dos quais 31 são estudantes que moravam no 1º e 2º andar. Os restantes pisos são ocupados por empresas, avança a TVI24.

Os residentes e funcionários de empresas estão a ser retirados por precaução devido ao perigo de derrocada iminente da fachada lateral direita do prédio, tendo sido criado um perímetro de segurança junto ao edifício.

"A Proteção Civil está no local para perceber as condições de segurança do imóvel e verificar se tem ou não condições para ser habitado", afirmou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros

O alerta para o risco de "queda de estruturas" na rua Tomás Ribeiro foi dado pelas 12:48, devido ao aparecimento de "fendas no prédio", mobilizando para o local 10 operacionais dos bombeiros, com três viaturas de socorro.

Segundo fonte dos bombeiros, "há uma obra a decorrer ao lado" do prédio evacuado, pelo que se está a proceder a uma vistoria para perceber a situação.

À Lusa, fonte da Câmara Municipal de Lisboa confirmou a evacuação do prédio, referindo que se trata dos números 89 e 91.

Com Lusa.

Atualizado às 16:45