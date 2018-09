Pais de crianças com cancro do Hospital S. João consideram despacho "pouco claro"

Fachada do Hospital de São João, no Porto.

Finanças aprovam obras no centro pediátrico do Hospital São João

O porta-voz dos pais de crianças com doença oncológica tratadas no São João, no Porto, considerou esta quinta-feira "pouco claro" o despacho governamental que autoriza o hospital a lançar um concurso para a construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

"Este despacho é um nim, nem não, nem sim", afirmou Jorge Pires em declarações aos jornalistas, depois de o Governo de António Costa ter autorizado na quarta-feira a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

Classificando este despacho como "pouco claro", Jorge Pires considerou que a "melhor solução" seria aproveitar o projeto já existente para a ala pediátrica, agilizando processos, porque se for necessário voltar a fazer um novo projeto de arquitetura e especialidades isso significará voltar à "estaca zero".

"Se esse concurso for para voltar a fazer tudo de novo, é um processo moroso e um voltar atrás, mas se for para aproveitar o projeto antigo, fantástico, o que nos queremos é ganhar tempo para que as crianças não sofram", vincou.

Já esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o presidente da administração do hospital, António Oliveira e Silva, revelou estar a "auscultar os serviços jurídicos" sobre a possibilidade de poder aproveitar o projeto existente.

Apesar de considerar o projeto que tem há já dez anos "obsoleto", o presidente da administração disse que lhe "facilitava a vida" poder trabalhar "em cima do projeto" que já existe, porque há estruturas e infraestruturas que vão ser comuns.

"Isto não é claro, na verdade é mais uma trapalhada jurídica para resolvermos, estamos a jogar contra o tempo", disse o porta-voz.

Jorge Pires frisou que é "urgente andar para a frente" com a ala pediátrica, mas não com "fait-divers", nem com medidas de secretária, acrescentando que agora com este anúncio do Governo "calam-se todos durante uns tempos" enquanto continua "tudo na mesma".

As condições das instalações e dos transportes continuam "miseráveis", contou, questionando-se sobre "quantas crianças precisam de morrer para que isto melhore".

O representante dos pais perguntou ainda como é possível o Governo anunciar esta semana 300 milhões de euros para ciclovias e para uma coisa "urgentíssima e importantíssima" para a região Norte, como é o caso do Centro Pediátrico, dizer que não há dinheiro.

"É uma questão de prioridades", concluiu.

O Governo autorizou na quarta-feira a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

A autorização foi concedida através de despacho assinado pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e da Saúde, Adalberto Fernandes, publicado no Diário da República.

Este é o desenvolvimento mais recente deste 'dossiê', que já teve uma intervenção do Presidente da República e a mobilização de personalidades do Porto.

No dia 07, Marcelo Rebelo de Sousa declarou estar à espera que o Governo esclarecesse a sua posição sobre este centro pediátrico.

Na véspera, dia 06, um movimento cívico informal, intitulado "Pelo Joãozinho", lançou um abaixo-assinado, dizendo ser "tempo de agir", romper o impasse e avançar de imediato com a construção da nova ala pediátrica.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma nova ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.

Em junho, o presidente do Centro Hospitalar afirmou que o problema do centro ambulatório pediátrico, que inclui o hospital de dia da pediatria oncológica, ficou resolvido, mas "continuam a faltar as instalações do internamento pediátrico".