Avião anfíbio cai em Ferreira do Zêzere, piloto consciente

Um avião de combate a incêndios caiu esta quarta-feira na zona de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere, estando o piloto consciente e a ser assistido no local, disseram à Lusa fontes do município e da Proteção Civil.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado, indicou que o avião anfíbio - um FireBoss, com indicativo operacional Alfa 8 - estava estacionado em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco (em vez de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, como inicialmente foi avançado).

Em comunicado, a ANEPC precisou que o acidente causou apenas "danos materiais" e deu-se quando a aeronave "efetuava uma manobra de scooping na barragem de Trízio, no concelho da Sertã", a fim de participar no combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.

O avião anfíbio que caiu esta quarta-feira foi um Fire Boss, também conhecido como Alfa 8 © Teresa Cardoso/Global Imagens

O aparelho anfíbio pertence à empresa Agro-Montiar, adiantou uma das fontes ouvidas pelo DN.

O piloto "saiu ileso", adiantou a ANEPC, enquanto fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria acrescentava que ele "está consciente, orientado, e já está em terra a ser assistido pelos bombeiros".

Segundo o presidente da autarquia de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, o acidente deu-se durante a operação de recolha de água na barragem, sendo que o FireBoss "não bateu em nada".

A ANEPC disse ainda que, entre os meios de socorro ativados, estavam um avião de reconhecimento e um helicópetro de reconhecimento, avaliação e coordenação.

O alerta para o acidente foi dado às 16:46 por um cidadão, tendo sido ativados diversos meios para o local do acidente.

O incêndio para o qual se dirigia o aparelho anfíbio acidentado deflagrou na freguesia de Abiúl, concelho de Pombal. Cerca das 17:00 tinham sido mobilizados sete meios aéreos e 123 operacionais, de acordo com o CDOS de Leiria.

O fogo ainda não estava a ameaçar as habitações existentes na zona, que no entanto estava a "arder com intensidade", adiantou o CDOS.