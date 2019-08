Agustina Bessa-Luís dá nome a avião da TAP

A TAP anunciou, em comunicado, que um dos seus novos Airbus A320neo, terá o nome da escritora portuguesa Agustina Bessa- Luís.



"A companhia batizou um dos seus novos Airbus320neo, com a matrícula CS-TVB, com o nome Agustina Bessa-Luís, em homenagem à que é considerada uma das maiores escritoras do mundo literário português contemporâneo", pode ler-se no comunicado da companhia aérea portuguesa.

Segundo a nota, a companhia aérea batiza os aviões com nomes de "personalidades de relevo cultural, social e histórico em Portugal". A escritora, que faleceu em junho, deixou um "vasto legado no património literário e cultural português" e, dessa forma, a companhia decidiu homenageá-la.

O nome da escritora foi pintado na manhã de segunda-feira no Hangar 6 da TAP, a marcar presença esteve a filha de Agustina, Mónica Baldaque.

Avião "Agustina Bessa-Luís". © TAP

Agustina junta-se assim a outras personalidades anteriormente homenageadas da mesma forma pela companhia, como por exemplo José Saramago, Luís Vaz de Camões, Manoel de Oliveira, Eusébio ou Zé Pedro do Xutos & Pontapés. O primeiro voo do avião "Agustina Bessa-Luís" teve lugar esta terça-feira por volta das 06:00 com destino a Madrid.

Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã em 1922 e morreu no Porto a 3 de junho, aos 96 anos. De entre as suas obras mais conhecidas estão Sibila ou Vale Abraão.