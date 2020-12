Direito de resposta

O artigo com o título Viúva de Ihor pede a jornalistas que a deixem em paz: "O foco deve ser no processo, não no que estou a sentir" contém referências que objetivamente afetam a reputação dos jornalistas que integram a redação de televisão da RTP e, em especial, dos que trabalharam no tema em causa. Toda a construção da notícia do DN imputa aos jornalistas da RTP más práticas que não só não ocorreram neste caso como em nenhum outro. A informação do serviço público de televisão repudia tais práticas.

A Direção de Informação de Televisão da RTP (DI TV) não pode deixar de estranhar uma "notícia" sobre o trabalho jornalístico de profissionais da RTP, na Ucrânia, sobre a qual nem sequer foi ouvida, como recomendam as regras elementares do jornalismo. Na sequência de várias reportagens sobre os acontecimentos ocorridos no aeroporto de Lisboa e que vitimaram um cidadão ucraniano, deslocámo-nos à sua localidade de origem para conhecer melhor a sua história, da sua família e da sua comunidade. Orgulhamo-nos do cumprimento estrito das regras da profissão, respeitámos e respeitamos a dignidade das pessoas e, em nenhum momento, nomeadamente na reportagem referida, deixámos de cumprir as regras. Orgulhamo-nos do jornalismo que praticamos. Não procuramos o sensacionalismo nem fazemos bizarras pressões sobre cidadãos, muito menos desrespeitamos as escolhas dos nossos interlocutores em situações sensíveis. Pelo contrário. Cada indivíduo é livre de aceitar ou rejeitar falar com jornalistas, tal como cada jornalista é livre de tentar falar com quem considere pertinente tendo em conta o interesse público.

É lamentável e inaceitável a imputação de factos, circunstâncias e comportamentos a profissionais e à RTP em nome de interesses que desconhecemos. O jornalismo português não precisa disto, de desinformação, precisa de se fortalecer, de entender as verdadeiras causas que devem contribuir para uma vida democrática mais forte e robusta no respeito pelos direitos humanos.

Com os melhores cumprimentos.

Diretor de Informação de Televisão

António José Teixeira