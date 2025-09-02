Recentemente, o conceituado Pew Research Center publicitou uma análise sintética sobre as projeções de algumas das principais mudanças na população mundial até 2100, com base na Revisão de 2024 das Perspetivas da População Mundial feitas pela ONU. Antes de mais, convém relembrar que a população mundial aumentou exponencialmente nos últimos 125 anos, tendo mais do que triplicado nos últimos 75 anos.A ONU espera um crescimento da população mundial de 1,9 mil milhões (mM) atingindo um pico de 10,3 mM em 2084 e diminuindo para 10,2 mM até ao final do século.Porém, algumas projeções corrigidas colocam o pico em 2064 (IHME), em 2070 (IIASA) ou já em 2050 (no cenário de baixa fertilidade [da ONU]). Será a primeira vez desde a Peste Negra (1343–1353) que a população da Terra diminuirá, desta vez por opções de vida das pessoas. Os três países mais populosos do mundo em 2025 – a Índia (hoje c.1,5 mM de pessoas), a China (1,45 mM) e os EUA (347 milhões) – terão trajetórias muito diferentes. A população da Índia deverá atingir o pico (1,7 mM) em 2061, após o que diminuirá para 1,5 mM até 2100. A população da China, que começou a diminuir em 2022, deverá reduzir-se para 633 milhões em 2100. A população dos EUA deverá crescer até 421 milhões em 2100. Cinco países contribuirão com mais de 60% do crescimento da população mundial até 2100: R. D. Congo, Etiópia, Nigéria, Paquistão e Tanzânia. Em 2100, a R. D. Congo e a Tanzânia juntar-se-ão à Nigéria e à Etiópia na lista dos 10 países mais populosos do mundo. Relembre-se que, até 2100, a única região do mundo que aumentará significativamente a sua população – dos atuais 1000 milhões para c. 4000 milhões de pessoas – é a África Subsariana.A população mundial deverá envelhecer. A idade média mundial deverá aumentar para 42 anos em 2100, contra os atuais 31 anos, e 22 anos em 1950.Prevê-se que o número de pessoas com 65+ anos mais do que duplique, passando dos atuais 857 milhões (10% da população mundial) para 2,4 mM em 2100 (24%). Até 2100, espera-se que o rácio entre pessoas <25 anos e pessoas com 65+ anos seja de 1:1; hoje, o rácio é de 4:1 e, em 1950, era de 10:1. Esta mudança deve-se, em parte, ao número crescente de idosos, mas também ao facto de se prever que o número de pessoas com <25 anos diminua dos atuais 3,3 mM para 2,9 mM em 2100, em virtude da diminuição das taxas de fertilidade.A África manter-se-á a região mais jovem do mundo. Atualmente, a idade média em África é de 19 anos; deverá aumentar para 35 anos em 2100, mas continuará a ser a região mais jovem. A idade média da Europa é de 43 anos – o que a torna a região mais velha do mundo – e assim deverá continuar.O mundo está a mudar e vai ser bem diferente; os europeus precisam de discutir esta mudança e rever políticas em função dela.Consultor financeiro e business developer www.linkedin.com/in/\u0007jorgecostaoliveira