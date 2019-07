Quem não sonhou com o sul? Quem no inverno das cidades nunca sonhou em partir para o sol e para o sal dos mares do sul?

Navegámos pela literatura nas histórias de Robert Louis Stevenson, ancorámos nas ilhas do tesouro do Pacífico Sul, seguimos ao sabor do vento da aventura das baladas do mar salgado nas bandas desenhadas do Corto Maltese de Hugo Pratt.